البرلمان الهولندي يعترف بأن مذبحة الأرمن عام 1915 إبادة جماعية

أقر البرلمان الهولندي اليوم الخميس مذكرة تعترف بمذبحة قتل فيها ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني عام 1915 على أنها إبادة جماعية.

© REUTERS/ Murad Sezer تركيا تستدعي القائم بالأعمال الهولندي بسبب قضية الأرمن

وتهدد المذكرة، التي نالت دعم جميع الأحزاب الكبيرة، بزيادة توتر العلاقات الدبلوماسية بين أمستردام وأنقرة منذ منعت هولندا وزيرا تركيا من تنظيم حملة انتخابية في هولندا العام الماضي. بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأقر نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة. وتنفي تركيا أن المذبحة التي حدثت في ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية.

يشار إلى أن تركيا استدعت القائم بالأعمال الهولندي لدى أنقرة، يوم السبت الماضي، للتعبير عن استيائها من مشروع قانونين يتعلق أحدهما بالاعتراف بمقتل 1.5 مليون أرمني على أنه إبادة جماعية.

ويدعو القانون الآخر إلى حضور مسؤول هولندي ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في 24 أبريل/ نيسان، بحسب ما نقلته "رويترز".

وعبرت الأحزاب الأربعة الحاكمة في هولندا عن تأييدها للمقترحين اللذين طرحهما حزب الاتحاد المسيحي المحافظ والمقرر مناقشتهما في البرلمان خلال الأسابيع القادمة.