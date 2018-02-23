مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار خاص بهدنة إنسانية في سوريا

صرح ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة، إن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا سيتم، اليوم الجمعة، الساعة 11.00 بتوقيت نيويورك.

الأمم المتحدة-. وقالت البعثة للصحافيين، إن "التصويت حول سوريا سيجري، اليوم الجمعة، في الساعة 11.00" بتوقيت نيويورك.

ويترأس الكويت المجلس حاليا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قد دعا، يوم الأربعاء المنصرم، لعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بتقديم "رؤيتها وفهمها لهذا الوضع واقتراح سبل الخروج منه".

وتقع الغوطة الشرقية في ريف دمشق تحت سيطرة عدد من الفصائل المسلحة، وهي من المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد، الذي تقوده موسكو لحل النزاع المسلح المستمر في سوريا منذ 7 سنوات، حيث تقوم القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة.