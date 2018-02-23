دي مستورا يدعو الدول الضامنة لعملية أستانة لإعادة تثبيت مناطق عدم التصعيد

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه ينبغي أن يتبع الهدنة دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وتسهيل إجلاء المرضى والمصابين خارج الغوطة الشرقية لدمشق.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID نيبينزيا: المسلحون في الغوطة الشرقية يفشلون مفاوضات التسوية التي دعت لها روسيا

كرر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة، دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة السورية دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.

وقال دي ميستورا في بيان تلته المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة في جنيف، إن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة. بحسب ما نقلته رويترز.

وتابع البيان أن على الدول الضامنة لعملية آستانة، وهي روسيا وإيران وتركيا، الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق عدم التصعيد في روسيا.

وجاء بيان دي ميستورا قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة تستمر 30 يوما في سوريا.