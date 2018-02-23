تحرك إيراني واتخاذ قرارات مهمة لإنهاء الحرب اليمنية

أعلن السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، أن إيران وبريطانيا بصدد اتخاذ قرارات مهمة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال السفير إن زيارة المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بريطانيا لإجراء الجولة الثانية من المحادثات السياسية الشاملة بين البلدين في الظروف الدولية والإقليمية الحساسة تحظى بأهمية كبيرة، نظرا إلى تطورات الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى وجود مفاوضات مهمة على مستوى مجلس الأمن الدولي وعلى مستوى القوى العالمية الكبرى والقوى الإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية"، بحسب وكالة أنباء فارس

وأشار بعيدي نجاد، إلى أنه "في نفس الوقت ونظرا إلى موقف البلدين بضرورة انهاء حرب اليمن بأسرع وقت ممكن والتي أدت إلى حرب شاملة للإنسانية، فإن إيران وبريطانيا اتخذتا قرارات مهمة بخصوص العمل على إنهاء الأزمة اليمنية".

وأشار السفير الإيراني في لندن إلى أن محادثات عراقجي مع المسؤولين البريطانيين تناولت أيضا القضايا الثنائية ومن بينها تعزيز مستوى التعاون في المجالات التجارية والمصرفية والقنصلية، حيث من المتوقع أن تكون نتائجها المستقبلية مفيدة لتوسيع العلاقات الاقتصادي، على حد قوله.