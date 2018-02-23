الإليزيه: زعيما فرنسا وألمانيا طلبا دعم بوتين لإصدار قرار خاص بسوريا

قال مصدر بقصر الإليزيه اليوم الجمعة إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتبا خطابا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان فيه دعمه لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا.

وذكرت مصادر دبلوماسية بشكل منفصل أن ميركل وماكرون يعتزمان التحدث مع بوتين معا في المساء في ضوء نتيجة التصويت في مجلس الأمن. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال مصدر الإليزيه إن الزعيمين يجريان محادثات مع روسيا لضمان عدم عرقلة مشروع القرار.

يشار إلى أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال أمس الخميس 22 فبراير/ شباط، إنه لا يوجد توافق حول مشروع هدنة إنسانية لمدة 30 يوما في سوريا.

وذكر فاسيلي نيبينزيا أنه وزع في مجلس الأمن تعديلات على مشروع قرار الهدنة الإنسانية في سوريا.

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا، أن "مشروع القرار، الذي أعد رسميا للتصويت، على الرغم من أن القائمين عليه يدركون جيدا عدم وجود توافق، يقترح ظاهريا حلا بسيطا يتمثل بإدراج نظام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة 30 يوما على الأقل. ونحن يهمنا كثيرا أي ضمانات ستؤمن تنفيذ هذه الهدنة. بيد أننا لم نتلق إجابة واضحة".