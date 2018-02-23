مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة في سوريا

قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أرجأ اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.

والكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر شباط/ فبراير.

وذكرت وكالة رويترز أنه تأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت. يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال اليوم الجمعة 23 فبراير/ شباط، إن بلاده لا تملك أدلة تشير إلى أن التحالف الدولي يعتبر تنظيم "جبهة النصرة" هدفا.

وأكد لافروف أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هو المشكلة الرئيسية في الوضع بالغوطة الشرقية.

ولفت الوزير إلى أن بلاده مستعدة للموافقة على نص قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، "لكن يجب تقديم ضمانات من أصحاب النفوذ على المسلحين".

وتابع لافروف "لكي يكون هذا القرار فعالا، نقترح صيغة تجعل الهدنة حقيقية وتستند إلى ضمانات جميع من هم داخل الغوطة الشرقية، وطبعا الضمانات يجب أن تكون مدعومة من الأطراف الخارجية. وقبل كل شيء، الذين لديهم تأثير على الجماعات المتطرفة التي استقرت في هذه الضاحية من دمشق".

كما لفت إلى أن معظم الشهادات على الانتهاكات الإنسانية في الغوطة الشرقية تقدم من "الخوذ البيضاء" الذين قدموا معلومات كاذبة في السابق.