بالفيديو... ترامب يرد على الساخرين من شعره

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، 23 فبراير/شباط، على الساخرين من شعره، خلال مؤتمر "العمل السياسي" للمحافظين الجمهوريين.

وأشار ترامب إلى إنه يجتهد إلى حد كبير، من أجل إخفاء صلعته، بعد انتشرت فيديوهات أخيرة لشعره، وهو يتطاير في الهواء، أثناء صعوده لطائرة الرئاسة الأمريكية، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقال: أحاول جاهدا لإخفاء تلك البقع الصلعاء. ثم قام بتفقد شعره أمام الكاميرات، وقال: "لا يبدو أنه سيء المظهر"، لتثير هذه اللقطات هتاف الجماهير.

"I try like hell to hide that bald spot" — President Trump jokes about his hair at conservatives' conference pic.twitter.com/ePT4MtKg17 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 23, 2018

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وكان دونالد ترامب، ترك امرأة خلال حملة عام 2016، لشد شهره رأسه، لإثبات أنه مستعار.

وانتشر فيديو، مؤخرا، لترامب في 2 فبراير/شباط، عندما تسببت الرياح في تحريك شعره بشكل لافت للنظر، أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.