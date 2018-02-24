رئيس "جيلي" الصينية يستحوذ 10% من دايملر الألمانية المالكة لمرسيدس

استحوذ رئيس شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات على حصة تبلغ نحو عشرة بالمئة في دايملر المالكة لمرسيدس بنز من خلال صفقة بتسعة مليارات دولار تمكنه من المراهنة على تشكيل تحالف يصل به إلى تكنولوجيا شركة صناعة السيارات الألمانية.

وبحسب "رويترز"، تعني عملية الشراء التي نفذها "لي شوفو"، مؤسس جيلي ومالكها الرئيسي، أن أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين باتت الآن أكبر مساهم في دايملر.

وقالت جيلي اليوم السبت إنها لا تخطط "في الوقت الحالي" لزيادة الحصة أكثر. وعوضا عن ذلك، ستسعى الشركة لتشكيل تحالف مع دايملر التي تقوم بتطوير سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة في مواجهة تحديات المنافسة مع آخرين مثل تسلا وجوجل وأوبر.