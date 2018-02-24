المندوب الروسي في مجلس الأمن تلقى تعليمات من موسكو ودخل الأعضاء لمناقشتها

أكدت مصادر أممية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه لا تقدم حتى الآن في المشاورات الثنائية في مجلس الأمن لتجاوز الخلافات حول نص مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا .

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID مشاورات مجلس الأمن بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا جارية و"لا" توافق حتى الآن

وأشارت المصادر إلى دخول أعضاء مجلس الأمن الـ 15 إلى قاة المشاورات غير الرسمية لافتة إلى وجود أنباء عن تلقي المندوب الروسي تعليمات من موسكو دخل الأعضاء لمناقشتها.

وكانت المصادر قد أكدت لوكالة "سانا" في وقت سابق من اليوم السبت أن المشاورات الثنائية لا زالت جارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا، وقالت: "يبدو حتى الآن أنه لا يوجد توافق على مشروع القرار".

وتم تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي تقدمت به السويد والكويت حول وقف الأعمال القتالية في سورية إلى مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن التأجيل جاء نظرا لاستمرار المشاورات بين أعضاء المجلس الخمسة عشر بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.

وذكرت مصادر أممية أن الدول العشر غير دائمة العضوية تدعم التوافق فيما تتلاعب الدول الغربية بمفهوم المرونة بتقديم تنازلات لفظية صغيرة وترفض تقديم أي تدوير حقيقي لزوايا الخلاف مع روسيا والوصول إلى تفاهم حقيقي معها.