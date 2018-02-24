اتهامات بـ"سلوك جنسي مشين" تؤدي إلى مغادرة 23 من موظفي الصليب الأحمر

وقال داكور في البيان "أشعر بحزن عميق وأنا أعلن عن هذه الأرقام"، مضيفا بأن المنظمة تتخذ إجراءات لضمان الإبلاغ عن كل الحوادث والتعامل معها على النحو الملائم.
ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 1700 موظف في أنحاء العالم. وتحظر اللجنة على موظفيها دفع أموال مقابل خدمات جنسية حتى في الدول المصرح فيها بالبغاء.
وتعرض قطاع المساعدات الإنسانية لموجة اتهامات بالسلوك الجنسي المشين. وفي الأسبوع الماضي أقر مدير منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية في هايتي باستقدام بغايا لمقر إقامته خلال مهمة إغاثة.
وتواجه بعثات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ووكالات وجهات تمويل وبرامج وشركاء تنفيذيين اتهامات أيضا بالاستغلال الجنسي وارتكاب انتهاكات. وكان أحدث مسؤول يترك منصبه هو مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز.
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