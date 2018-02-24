الحزب الشيوعي الصيني يتجه لإصلاحات وتغيير وزاري

يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات على مدى ثلاثة أيام بحضور كبار مسؤوليه تبدأ بعد غد الاثنين لمناقشة توسيع نطاق الإصلاحات ومن المرجح أيضا اتخاذ قرارات بشأن الشخصيات الأساسية فيما يخص تغيير وزاري الشهر المقبل.

© REUTERS/ Aly Song الرئيس الصيني يسجل اسمه في ميثاق الحزب الشيوعي

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " في بيان اليوم السبت بعد اجتماع عقد برئاسة الرئيس شي جين بينغ الذي يتزعم الحزب أيضا أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد جلسات بكامل أعضائها في الفترة من 26 وحتى 28 فبراير/شباط.

واتفق القادة على أن مؤسسات الحزب والدولة تشكل جزءا مهما من النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وأنه يجب إصلاحها من أجل تعزيز قيادة الحزب وتحسين حوكمة الدولة وجعل النظام فعالا.

واللجنة المركزية هي أكبر جهات اتخاذ القرارات في الحزب وتتألف من 204 أعضاء دائمين و170 عضوا بالتناوب.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه شي مقترحات بشأن توسيع نطاق الإصلاح في المؤسسات الحكومية لطرحها على اللجنة المركزية بكامل أعضائها للتصديق عليها رسميا. ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل عما ستتضمنه تلك الإصلاحات. وستمثل الاجتماعات ثالث جلسات اللجنة المركزية بكامل أعضائها منذ مؤتمر الحزب في أكتوبر/تشرين الأول الذي انتهى بالإعلان عن سلسلة من المناصب العليا في الحزب.

لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن من سيشغلون عددا من المناصب الحكومية ومن المقرر أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان الذي يبدأ جلساته في الخامس من مارس آذار.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان أيضا على تعديل دستوري لإضافة إشارة للفكر السياسي لشي ولإرساء إطار دستور لإنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد.