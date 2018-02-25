الصين تقترح تعديل دستور البلاد لإزالة القيود عن عدد فقرات الرئاسة

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقترحت، اليوم الأحد، إزالة قيد يقضي بألا يمكث الرئيس ونائبه في الحكم لأكثر من فترتين متتاليتين.