مقتل شخصين في مظاهرات ضد رئيس الكونغو

قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن شخصين قتلا كما أصيب العشرات، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، عندما قامت قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقمع مظاهرات قادتها الكنيسة ضد الرئيس جوزيف كابيلا.

© REUTERS/ Kenny Katombe قوات الأمن في الكونغو تقتل متظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للرئيس

وكان من المقرر أن يتظاهر كاثوليك وإنجيليون في الشوارع، يوم الأحد، ولكنهم واجهوا قوات الشرطة والجيش التي قامت بمنعهم، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت ليلى زروقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو إنه بالإضافة إلى الشخصين اللذين قُتلا في العاصمة كينشاسا ومدينة مبانداكا بغرب البلاد أصيب 47 شخصا كما تم اعتقال أكثر من 100 شخص في شتى أنحاء الكونغو، ودعت زروقي السلطات إلى إجراء تحقيق موثوق به في الحوادث وفرض عقوبات ملائمة.

ونفى متحدث باسم الشرطة الوطنية لمحطة (أر.تي.إن.سي) الحكومية سقوط قتلى وقال إن ثلاثة أشخاص فقط أصيبوا في أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد.

وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2001، قد عقد اتفاقا مع كتلة المعارضة الرئيسية في ديسمبر/كانون الأول 2016 للبقاء في منصبه بعد انتهاء فترته الرئاسية بشرط إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2017.

وانقضت المهلة دون إجراء الانتخابات وتحدد موعد جديد لها في ديسمبر كانون الأول المقبل. لكن مسؤولي الانتخابات أشاروا إلى أن التصويت قد لا يكون ممكنا حينئذ بسبب مشاكل مالية ولوجيستية.