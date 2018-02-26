قمة روسية إيرانية تركية في إسطنبول يونيو المقبل للتباحث بشأن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 26 فبراير/شباط، عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، في حزيران/يوينو المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي: "يجرى التحضير لهذه القمة، وسوف يعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعا تحضيريا"، وذلك وفقا لوكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"

وأضاف قاسمي، أن "القمة ستعقد في إسطنبول في حزيران/يونيو المقبل، للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في سوريا".

وأشار المتحدث باسم الخارجیة، إلی قرار مجلس الأمن الأخير الذي ینص علی وقف إطلاق النار لمدة 30 یوما في سوریا، مبدیا أمله بأن یتم تنفیذ الهدنة حتی نشهد تخفیف أعمال العنف وبدء إرسال المساعدات الإنسانیة إلی الشعب السوري.

وقال إن الملف السوري يكون معقداً وقدیماً وهناك العدید من اللاعبین فیها ولا یوجد بها الأمن والاستقرار والهدوء منذ فترة طویلة وتستمر الصراعات هناك، متمنیاً أن یساهم القرار الجدید لمجلس الأمن في إقرار الهدنة بجمیع المناطق السوریة وتخفیف أعمال العنف فیها وتوفیر الأرضیة لنقل المساعدات الإنسانیة إلی الشعب السوري.