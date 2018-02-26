وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تدعو المصرفيين الروس للتعاون مع سوريا

أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي غروزديف، اليوم الاثنين، أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تدعو المصارف المهتمة للمشاركة في تطوير البنية التحتية المالية بين روسيا وسوريا.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky الشركات الروسية تحصل على أقصى قدر من المزايا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال غروزديف على هامش منتدى أعمال "التعاون التجاري الروسي السوري — الفرص والتوقعات": "الاتصالات بين الهيئات الحكومية تهدف إلى إيجاد الظروف اللازمة لتطوير الأعمال… نحن نعول على نشاطكم بهذا الصدد".

وأضاف غروزديف: "من المهم للغاية تطوير البنية التحتية المالية، ودعم المعاملات، وحسابات التبادل المباشرة، كما أن الحكومة تعمل على ذلك، وهنا ندعو البنوك المهتمة للانخراط في هذا العمل".

وأعرب غروزديف عن أمله بتسهيل تطوير الاتصالات والنقل واللوجستيات والبنية التحتية للموانئ بمشاركة مجتمع الأعمال في التعاون بين الدولتين.