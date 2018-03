أول متحول جنسيا يوقع عقدا للخدمة في الجيش الأمريكي

وانضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش الأمريكي أصبح ممكنا بعد حكم قضائي يقر بقبولهم للخدمة في الجيش، حسب سي إن إن.

وجاء الحكم القضائي بعد تغريدة للرئيس ترامب كان يرغب فيها منع المتحولين جنسيا من الخدمة.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

​….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

وأكدت وزارة الدفاع أنه اعتبارا من 23 فبراير/ شباط الجاري، وقع متحول جنسيا عقدا للخدمة في الجيش الأمريكي.

وسمح البنتاغون للمتحولين جنسيا في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي بالتقدم للخدمة فى الجيش.

First transgender recruit signs contract to join military after Trump's ban was lifted https://t.co/yJA0EsWFXo pic.twitter.com/PqWTSPnSYS — The Hill (@thehill) February 26, 2018

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية لهذا السبب

وتاريخيا لم يسمح للمتحولين جنسيا بالانضمام للجيش، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طلبت أن يسمح لهم بدخول الجيش.

أما الرئيس دونالد ترامب فقد فرض حظرا على انضمامهم إلى الجيش.

وشكلت وزارة الدفاع في سبتمبر/ أيلول الماضي لجنة لدراسة كيفية دراسة حظر ترامب.

ورفضت محكمتان اتحاديتان في واشنطن وفرجينيا طلب الإدارة الأمريكية وقف أحكام صدرت من قضاة أقل درجة وتطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا.