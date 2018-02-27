ترامب يختبئ تحت مكتبه في البيت الأبيض بسبب مياه غازية

ذكر أحد المساعدين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختبأ الثلاثاء، 27 فبراير/ شباط الجاري، تحت مكتبه الرئاسي، بسبب علبة مياه غازية.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة " ذا نيويوركر " الأمريكية، فإن ترامب استدعى نائبه، مايك بنس، إلى المكتب البيضاوي، لكي يدعوه لتناول مشروب "دايت كولا" ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

وروى المساعد في البيت الأبيض، والذي رفض ذكر اسمه، أن ترامب اختبأ تحت مكتبه في جزء أقل من الثانية، فور سماعه صوت فتح علبة المياه الغازية العالي من قبل بنس.

وبعد مرور دقائق من الواقعة، حاولت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة هكابي، في مؤتمر صحفي، أن تقلص من التكهنات بأن ترامب أظهر رد فعل جبان خلال حادث "الدايت كولا".

Hello it's the president

What's on my desk every morning?

It's some papers with typing on it

It's cluttering up my desk

I have to move it to make room for my diet coke

What's a Presidential Daily Brief?

Information?

I get all my information watching #FoxNews

Hello. hello#trump pic.twitter.com/kGvFQBrvYC — ShelB (@ShelBcomedian) February 9, 2018

وأكدت أن "الرئيس وضع نفسه بحماس تحت مكتبه، وكان متأهبا لوقوع أي شيء".

واتفق مايك بنس مع تصريحات هكابي، مضيفا أن "الرئيس كان يضع نفسه في مكان من الممكن أن يدافع فيه عن البلاد بأسرها، إذا استلزم الأمر، وإنه ليشرفني أن أخدم رجلا من هذا القبيل".

كذلك أشاد طبيب البيت الأبيض روني جاكسون بردة فعل دونالد ترامب، وأشار إلى أن لديه مقدرة تفوق مقدرة رجل في نصف عمره، بالفرار من ضجيج عال.