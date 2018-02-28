رئيس أفغانستان يضع شرطا لإعلان السلام مع حركة طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة كابول، أن الدولة مستعدة لإعلان السلام مع حركة طالبان بشرط واحد وهو احترام حقوق المواطنين كافة بما في ذلك حقوق المرأة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما بإحالة 164 جنرالا في الجيش إلى التقاعد

وأكد محمد أشرف غني أن المشاريع التنموية الإقليمية هي فرصة ذهبية لإعادة أفغانستان إلى مكانتها الريادية السابقة.

وأشار إلى أن تحقيق السلام في أفغانستان يساعد على استقرار المنطقة برمتها، كما أن الحكومة مستعدة بأن تقيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد.

كما تطرق الرئيس الأفغاني إلى العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول، وقال: "علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا والصين آخذة في النمو". بالإضافة إلى ذلك أشار محمد أشرف غني إلى أن حكومته مستعدة للحوار مع الحكومة الباكستانية.