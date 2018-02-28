حقيقة ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

أوضحت لجنة منح جوائز نوبل، أن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحصول على جائزة نوبل للسلام، زائف.

© REUTERS/ Jonathan Ernst ترامب يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي والإماراتي

ووفقا لما نشرته صحيفة " نيويورك بوست "، قام مواطن أمريكي مجهول بترشيح ترامب للحصول على الجائزة لتبنيه "أيديولوجية فرض السلام بالقوة".

وقال مدير معهد نوبل، أولاف نيولستاذ، في تصريحات لهيئة التلفزيون والإذاعة النرويجية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية، إن ثمة مخاوف من أن يكون ترشيح ترامب مزيفا.

وأضاف "لدينا أسباب قوية للاعتقاد بأن ترشيح ترامب مزيف. العام الماضي وصلنا نفس الترشيح المزيف أيضا".

وترسل ترشيحات لجائزة نوبل للسلام بحلول 31 يناير/ كانون الثاني من كل عام، على أن يعلن اسم الفائز في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد فاز بالجائزة في عام 2009، لـ"جهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب".

يذكر أن الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي 2017، كانت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.