"فيسبوك" تفند المزاعم البريطانية عن التدخل الروسي في استفتاء "بريكست"

لم يجد خبراء "فيسبوك" أية إعلانات نشطة في الشبكة الاجتماعية متعلقة بروسيا خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في بريطانيا.

لندن — سبوتنيك . جاء في خطاب موجه من ممثل فرع الشركة في بريطانيا إلى رئيس اللجنة البرلمانية للثقافة الرقمية والإعلام والرياضة داميان كولينز، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "لم يجد فريق التحقيق حسابات إضافية ومنسقة مرتبطة بروسيا أو صفحات تقدم إعلانات في المملكة المتحدة في إطار استفتاء الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذات الصلة، بالإضافة إلى الحد الأدنى من النشاط الذي ذكرناه في وقت سابق".

هذا وقال مدير العلاقات الحكومية في "يوتيوب"، جونيبر داونز، في وقت سابق، إن الشركة لم تجد أدلة تشير إلى أي تدخل روسي في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

هذا وتترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس 2019. وتجري مفاوضات الانسحاب على مرحلتين، حيث تم التوصل للاتفاقات الأولى حول حقوق المواطنين، والحدود الأيرلندية والوفاء بالتزاماتها المالية أمام الاتحاد الأوروبي، أما المرحلة الثانية فتتضمن مطابقة المسائل المعلقة، لا سيما في المرحلة الانتقالية، وإعداد العقود لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاستفتاء العام الذي جرى في بريطانيا يوم 23 حزيران/ يونيو 2016 بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أسفر عن فوز أنصار انفصال بريطانيا عن الاتحاد حيث صوت نسبة 51.9 % من المواطنين البريطانيين لصالح فكرة الانفصال.

هذا ودعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق للإقرار بتدخل موسكو في عملية الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت روسيا قد نفت مرارا الاتهامات الموجهة ضدها بمحاولة التأثير على سير الانتخابات في مختلف الدول، ووصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها على الإطلاق. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.