زاخاروفا: لافروف يتوجه إلى أفريقيا الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة لأفريقيا، الأسبوع المقبل، ومن بين الدول التي سيزورها، أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا.