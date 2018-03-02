ردود فعل أمريكية على اختيار تسمية للأسلحة الروسية الجديدة

كان قد تم عرضها، يوم أمس، خلال إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمته أثناء الجمعية الفيدرالية.
الأسلحة الحديثة التي تنوعت ما بين سلاح ليزر، وغواصة ذاتية القيادة وصاروخ مجنح متطور، مازالت بلا أسماء، الأمر الذي دعا الرئيس الروسي لاختيار أسماء لها من خلال التصويت.
ليبدأ ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بإرسال عدد من الأسماء والمقترحات.
وقد دعى أحد الناشطين لتسميتها بـ"ثديي ميلانيا ترامب".
“Melania’s Breasts.”— Douglas Higgins (@DouglasHiggins8) ١ مارس، ٢٠١٨
Because they’re just as fake.
و"يغرد" آخرون داعين لتسميتها "وداعا أمريكا".
"Good Bye, America!"— Fuga San (@san_fuga) ٢ مارس، ٢٠١٨
ومنهم من دعا لتسميتها "من روسيا مع الحب".
Shall we call it "From Russia with love"?— Albert Klyachkin (@AlbertKlyachkin) ٢ مارس، ٢٠١٨
كما "غرد" أحد المستخدمين ودعا إلى تسميتها بـ"كولومبوس"
Variant 1. Columbus (he discovered America, he'll close it)— PRODUMAN (@PRODUMAN) ١ مارس، ٢٠١٨
يذكر بأن وزارة الدفاع الروسية قد بدأت بتلقي المقترحات من أجل أسماء الأسلحة على بريدها الإلكتروني.
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