ردود فعل أمريكية على اختيار تسمية للأسلحة الروسية الجديدة

بدأت ردود الفعل الأمريكية الراغبة في المشاركة بالمسابقة التي أعلنت عنها السفارة الروسية في أمريكا على صفحتها الخاصة على "تويتر"، والتي حملت عنوان "شارك في المسابقة التي أعلن عنها فلاديمير بوتين".

© Sputnik. Grigoriy Sisoev روسيا توجه دعوة للمواطنين الأمريكيين بشأن أسلحتها الجديدة (صور+فيديو)

أعلنت السفارة الروسية في أمريكا عن طرحها لمسابقة اختيار وترشيح أسماء لثلاثة أنواع من الأسلحة الحديثة

كان قد تم عرضها، يوم أمس، خلال إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمته أثناء الجمعية الفيدرالية.

الأسلحة الحديثة التي تنوعت ما بين سلاح ليزر، وغواصة ذاتية القيادة وصاروخ مجنح متطور، مازالت بلا أسماء، الأمر الذي دعا الرئيس الروسي لاختيار أسماء لها من خلال التصويت.

ليبدأ ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بإرسال عدد من الأسماء والمقترحات.

وقد دعى أحد الناشطين لتسميتها بـ"ثديي ميلانيا ترامب".

“Melania’s Breasts.”



Because they’re just as fake. — Douglas Higgins (@DouglasHiggins8) ١ مارس، ٢٠١٨

و"يغرد" آخرون داعين لتسميتها "وداعا أمريكا".

"Good Bye, America!" — Fuga San (@san_fuga) ٢ مارس، ٢٠١٨

​ومنهم من دعا لتسميتها "من روسيا مع الحب".

Shall we call it "From Russia with love"? — Albert Klyachkin (@AlbertKlyachkin) ٢ مارس، ٢٠١٨

​كما "غرد" أحد المستخدمين ودعا إلى تسميتها بـ"كولومبوس"

Variant 1. Columbus (he discovered America, he'll close it) — PRODUMAN (@PRODUMAN) ١ مارس، ٢٠١٨

يذكر بأن وزارة الدفاع الروسية قد بدأت بتلقي المقترحات من أجل أسماء الأسلحة على بريدها الإلكتروني.