قرار ترامب ينذر باندلاع حرب تجارية عالمية

توعد رئيس المفوضية الأوروبية بالرد على قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب.

ووفق بيان المفوضية الأوروبية عبر رئيس المفوضية جان كلود يونكر عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي واصفا إياه بأنه قرار التدخل في أسواق العالم.

© REUTERS/ YURI GRIPAS حقيقة ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن القيود الأمريكية على الصلب والألومنيوم تؤثر على الاتحاد الأوروبي.

ووفق البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية فإن القيود الأمريكية على الصلب والألومنيوم تدخل فظ تحت ذريعة حفظ الأمن القومي، وليس لها مبرر فيما يتعلق بالأمن القومي.

وبحسب رئيس المفوضية الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم للدفاع عن مصالحه بمقترح في الأيام المقبلة لإجراءات مضادة وفق قواعد منظمة التجارة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 1 مارس/آذار نيته القيام بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في الأسبوع القادم.

ويشار إلى أن القيود الأمريكية ستؤثر على مصدّري الصلب الكبار كافة بمن فيهم روسيا والصين.