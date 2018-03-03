مصادرة 1.5 طن من الكوكايين في البرازيل

أعلنت الشرطة البرازيلية عن مصادرة السلطات في ريو دي جانيرو، لشحنة كبيرة من الكوكايين.

© AP Photo/ Fernando Vergara مصادرة 12 طنا من الكوكايين في كولومبيا

المكسيك — سبوتنيك . وجاء في بيان للشرطة على "تويتر": "جرى يوم الخميس، ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ ريو دي جانيرو.

وتم خلال عملية مشتركة مصادرة حوالي 1.5 طن من الكوكايين النقي كانت مخفية في حاويات في ميناء ريو".

ولم تحدد السلطات أصل الكوكايين بعد، فضلا عن البلد مقصد البضائع المحظورة.