روس كوسموس: اتفاق روسي صيني لاستكشاف القمر

اتفقت وكالة "روس كوسموس"، الفضائية الروسية، اليوم السبت، مع وكالة الفضاء الوطنية الصينية في إطار منتدى طوكيو الدولي للفضاء، على التعاون في ميدان استكشاف القمر والفضاء الخارجي، فضلا عن إنشاء مركز بيانات مشترك بخصوص مشاريع استكشاف القمر.