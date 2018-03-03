هيئة الأركان التركية تعلن السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين

أعلنت هيئة الأركان التركية اليوم السبت السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين شمال غربي سوريا، بما في ذلك بلدة راجو الاستراتيجية.

أنطاكيا — سبوتنيك . وذكر حساب هيئة الأركان التركية على تويتر أنه " تمت السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين بما فيه بلدة راجو".

وكان مصدر مطلع صرح في وقت سابق اليوم أن القوات التركية ومقاتلي الجيش السوري الحر سيطرا على قريتين على محور قرية راجو القريبة من عفرين شمال غربي سوريا، تمهيدا لدخولها.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت إنه "حرروا القرى المحيطة بقرية راجو، تمهيدا لدخولهم إليها، وهما قرية بيكو، وبلل كوي".