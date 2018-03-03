بالفيديو... البنتاغون يستعين بجملة من فيلم شهير للتعليق على أقوى طائراته "ملك الموت"

وعلق الحساب على الفيديو بجملة من فيلم "المدرس المجنون" الصادر العام 1996، قائلا: "هيركوليز، هيركوليز! لا تريد أن تكون في مواجهة تلك الطائرة الملقبة بملك الموت".
وتستخدم القوات الجوية الأمريكية الطائرة منذ 50 عاما، وقد صممت للحرب الكورية منذ أكثر من 60 عاما، كما استعانت بها الولايات المتحدة لحمل الإمدادات الإنسانية في العراق.
Her-cu-les, Her-cu-les!— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) February 28, 2018
You don’t want to be on the receiving end of this gunship, aka the Angel of Death. pic.twitter.com/r5sN6c7g4I
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