بالفيديو... البنتاغون يستعين بجملة من فيلم شهير للتعليق على أقوى طائراته "ملك الموت"

ونشر البنتاغون عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للطائرة "إيه سي — 130"، وهي تطلق قذائف نارية مضادة للصواريخ.

وعلق الحساب على الفيديو بجملة من فيلم "المدرس المجنون" الصادر العام 1996، قائلا: "هيركوليز، هيركوليز! لا تريد أن تكون في مواجهة تلك الطائرة الملقبة بملك الموت".

وتستخدم القوات الجوية الأمريكية الطائرة منذ 50 عاما، وقد صممت للحرب الكورية منذ أكثر من 60 عاما، كما استعانت بها الولايات المتحدة لحمل الإمدادات الإنسانية في العراق.

Her-cu-les, Her-cu-les!

You don’t want to be on the receiving end of this gunship, aka the Angel of Death. pic.twitter.com/r5sN6c7g4I — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) February 28, 2018

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