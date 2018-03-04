الصين: لن نفرض سياساتنا على أحد وسنتقاسم الخبرات مع العالم

اعلن الممثل الجديد للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، نائب وزير الخارجية السابق، تشانغ يى تسوى، اليوم الأحد ، ان الصين لا تعتزم فرض نموذجها التنموي الخاص بها على الدول الأخرى، ولكنها مستعدة لتقاسم خبراتها مع الدول المهتمة بدراستها.

© Sputnik. Sergey Subbotin الصين تحذر تايوان من مواجهة متاعب بسبب مواصلة علاقاتها مع أمريكا

بكين-. وقال تشانغ يى تسوى في مؤتمر صحفي عشية افتتاح دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: " أثرتم مسألة نموذج التنمية في الصين، نحن نتبع طريقنا الخاص، ولا نعتزم استيراد نماذج من دول أخرى، فضلا عن ذلك نحن لا نريد تصدير نموذج التنمية لدينا، ولن نطلب من البلدان الأخرى نسخ أو اعتماد ممارسة الصين".

وأضاف: " بلا شك في حال اهتمام بعض الدول بدراسة التجربة الصينية، فأننا مستعدون لمناقشة القضايا ذات الصلة وتبادل الخبرات لدينا ولكننا لن نجبر أحدا".