الخارجية الإسرائيلية: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين

وتابع: "هذا هو السؤال، هناك حاجة إلى برنامج، لأنه خلال المفاوضات يتم التفاوض على شيء ضمن برنامج مسبق من الجانبين، لقد قدمنا مقترحاتنا مرتين في عامي 2000 و2008".
وأشار إلى أنه تم عرض تسليم أراض كبيرة، وتبادل الأراضي وغيرها [من المقترحات]، على حد قوله، لكن الفلسطينيين قالوا "لا" مرتين، بحسبه.
ومضى بقوله: "لكن حتى في بلدنا هناك ضغط داخلي، وعندما يعلن الجانب الآخر "لا" على اقتراح الحصول على معظم الأراضي، ثم السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يريدون؟ إنها ليست لعبة…عندما يحصل طرف على كل شيء، وأنت لا شيء. هكذا لن يكون اتفاق".
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