إيران: إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي بوسعنا إنتاج يورانيوم في أقل من يومين

نقلت قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله، اليوم الاثنين، إن بوسع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من يومين.

© Sputnik. Alexey Filippov وزير الخارجية الفرنسي يصل طهران لبحث الملف النووي الإيراني

وبحسب وكالة "رويترز"، قال كمالوندي: "إن بوسع إيران إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في أقل من يومين إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية عام 2015.

وأضاف لقناة العالم: "إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق… بوسع إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في أقل من 48 ساعة".

وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 بالمئة يزيد كثيرا عن نسبة خمسة في المئة المطلوبة لإنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية المدنية، ولكنه يقل بشكل كبير عن اليورانيوم عالي التخصيب أو عن نسبة نقاء ثمانين أو تسعين بالمئة اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن الاتفاق النووي الإيراني ليس قابلا للتفاوض كما تطالب الولايات المتحدة.