إزالة اسم ترامب من على فندق

اليوم، تمت تسوية هذا النزاع من خلال القضاة والسلطات في هذا البلد، بنما جعلتنا نشعر بالفخر.
يشار إلى أن منظمة ترامب والسلطات القانونية في بنما لم ترد على طلبات للتعليق بشأن واقعة إزلة اسم الرئيس الأمريكي من على الفندق.
يذكر أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندفع ناحية "جنون خالص"، بسبب الأزمات التي يمر بها مؤخرا، ومنها الجدل الذي أثير حول صهره جاريد كوشنر، واستقاله مديرة الاتصالات هوب هيكس من منصبها، ومعاركه مع النائب العام.
وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أعرب العديد من العاملين في البيت الأبيض عن أسفهم لحالة ترامب العاطفية، بسبب خلافاته المستمرة في 2018، و"هاجسه بمتابعة تعليق وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية على قرارته".
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