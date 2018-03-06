إزالة اسم ترامب من على فندق

أزال عمال، أمس الاثنين 5 مارس/آذار، اسم ترامب من على فندق "ترامب أوشن كلوب انترناشونال هوتيل آند تاور" في بنما سيتي بعدما تبين أن منظمة ترامب ستفقد السيطرة على إدارة العقار في نزاع تجاري مرير.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA الرئاسة الأمريكية: خفض التصريح الأمني لصهر ترامب لم يؤثر على دوره

وقال أورستس فينكتيليس، مالك فندق ترامب الذي كان يخوض معركة قانونية لطرد فريق إدارة الفندق التابع لمنظمة ترامب، إن محكمة حسمت النزاع، وقال دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل:

اليوم، تمت تسوية هذا النزاع من خلال القضاة والسلطات في هذا البلد، بنما جعلتنا نشعر بالفخر.

يشار إلى أن منظمة ترامب والسلطات القانونية في بنما لم ترد على طلبات للتعليق بشأن واقعة إزلة اسم الرئيس الأمريكي من على الفندق.

يذكر أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندفع ناحية "جنون خالص"، بسبب الأزمات التي يمر بها مؤخرا، ومنها الجدل الذي أثير حول صهره جاريد كوشنر، واستقاله مديرة الاتصالات هوب هيكس من منصبها، ومعاركه مع النائب العام.

وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أعرب العديد من العاملين في البيت الأبيض عن أسفهم لحالة ترامب العاطفية، بسبب خلافاته المستمرة في 2018، و"هاجسه بمتابعة تعليق وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية على قرارته".