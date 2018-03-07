سويسرا تشدد العقوبات ضد سوريا بسبب تدهور أوضاع المدنيين

اعتمد المجلس الفيدرالي السويسري قرارا حول تشديد العقوبات ضد الحكومة السورية بسبب تدهور أوضاع السكان المدنيين في البلد.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev سيناتور روسي: موسكو تتوقع فرض واشنطن عقوبات ضدها بسبب سوريا ومستعدة لذلك

جنيف-. وجاء في بيان أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية: "بسبب تدهور أوضاع السكان في سوريا اعتمد المجلس الفدرالي قرارا حول تشديد العقوبات".

يذكر أن سويسرا هي ليست الدولة الأولى التي تقوم بفرض عقوبات ضد سوريا.