كيم جونغ أون مستعد لنزع السلاح النووي

قلت للرئيس ترامب، أنه خلال اجتماعنا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، أعلن التزامه بنزع السلاح النووي، ووعد كيم ان كوريا الشمالية ستوقف إجراء مزيد من الاختبارات النووية والصاروخية.
في السياق ذاته، أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو.
وقال تشونغ إن يونغ:"وافق الرئيس على الاجتماع مع كيم جونغ أن قبل مايو، وسيستمر الضغط على كوريا الشمالية سيستمر حتى تترجم أقوالها إلى أعمال ملموسة".
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