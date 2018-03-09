كيم جونغ أون مستعد لنزع السلاح النووي

أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، أنه خلال إجراء المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أكد استعداده لنزع السلاح النووي في البلاد.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يلتقي كيم جونغ أون قبل مايو المقبل

واشنطن — سبوتنيك . وقال تشونغ إن يونغ، عقب الاجتماع في البيت الأبيض:

قلت للرئيس ترامب، أنه خلال اجتماعنا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، أعلن التزامه بنزع السلاح النووي، ووعد كيم ان كوريا الشمالية ستوقف إجراء مزيد من الاختبارات النووية والصاروخية.

في السياق ذاته، أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو.

وقال تشونغ إن يونغ:"وافق الرئيس على الاجتماع مع كيم جونغ أن قبل مايو، وسيستمر الضغط على كوريا الشمالية سيستمر حتى تترجم أقوالها إلى أعمال ملموسة".