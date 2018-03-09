ألمانيا قلقة إزاء قرار ترامب حول رفع رسوم تصدير الصلب والألمنيوم

صرح نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، غيورغ سترايرت، أن برلين قلقة إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم على تصدير الصلب والألمنيوم.

© AP Photo/ Chris Pizzello بالفيديو...مقدم حفل الأوسكار يواصل سخريته من ترامب

برلين — سبوتنيك . وقال شترايتر خلال مؤتمر صحفي: "نحن ننظر لهذا القرار بقلق، وكما سبق أن تحدث السيد زايبرت، الحكومة ترفض من حيث المبدأ فرض الرسوم.. ونعتبرها غير قانونية".

كانت وكالة "رويترز"، قالت أمس الخميس 8 مارس / أذار، إن ترامب مضى قدما في فرض رسوم جمركية على واردت الصلب بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى 10 في المئة على واردات الألومنيوم. مشيرة إلى أنه استثنى كندا والمكسيك رغم حديثه السابق أن تلك القرارات سيتم فرضها على كل الدول.

ويعتبر ترامب أن إغراق السوق بواردات الصلب والألومنيوم يمثل إعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الشركات العاملة في هذا المجال إلى أن تنقل استثماراتها داخل أمريكا.

ويرى ترامب أن الإنتاج المحلي لتلك الصناعات ضروري لاعتبارات الأمن القومي الأمريكين مشيرا إلى أنها السبيل الأفضل لتجنب دفع الرسوم الجديدة.