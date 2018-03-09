فيضانات تجتاح ولاية كوينزلاند الأسترالية

اجتاحت مياه الفيضانات مناطق في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اليوم الجمعة، وغطت مراع وعزلت بلدات مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار لتغمر نحو 200 منزل.

وقال جيمس وايلد متحدثا بالهاتف من حانة في منطقة المراعي في الريف بغرب كوينزلاند "توجد مياه على امتداد البصر". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Julien Mattia مخاوف من فيضان كبير في باريس بعد ارتفاع منسوب نهر السين

وأعلنت السلطات حالة الكوارث في بلدتي إنجام وهاليفاكس إلى الشرق، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون اندفاع المياه من نهر هربرت إلى الطريق الرئيسي.

وقالت السلطات إنها لم تتلق بلاغات عن إصابات رغم أن المياه غمرت 225 منزلا في مناطق متفرقة في إنجام.

وقالت أنستازيا باليشيه رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند في برزبين إن المياه عزلت 72 طفلا في مخيم مدرسي إلى الشمال من إنجام.

وتوقع مكتب الأرصاد أن يبدأ منسوب المياه في نهر هربرت، وهو الأعلى منذ 2009، في الانحسار ليلا، لكنه قال إن التحذيرات من الفيضانات ستظل سارية بالنسبة لستة أنهار على الأقل في الولاية.