"حماية الشعب" تنفي حديث أردوغان حول حصار مدينة عفرين... على بعد 10-15 كم

نفت وحدات "حماية الشعب الكردية" اليوم الجمعة حصار القوات التركية لمدينة عفرين بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الجيش طوق وسط المدينة.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS أردوغان: عفرين تحت الحصار التركي ودخول وسط المدينة أصبح وشيكا

وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب "قوات الجيش التركي… تبعد عنها ما بين 10 و15 كيلومترا". بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن مدينة عفرين السورية أصبحت تحت الحصار التركي.

وأشار أردوغان إلى أن قوات بلاده يمكن أن تدخل إلى مركز المدينة في أي لحظة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

​كما ذكر أردوغان أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم حتى الآن وصل إلى 3171 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون في عفرين"، مشيرا إلى أن أكثر من 815 كيلو مترا مربعا باتت منطقة آمنة.

وشنت أنقرة في كانون الثاني / يناير هجوما على المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية التي تضم المدينة وعددا من القرى والبلدات والمزارع المحيطة بها.