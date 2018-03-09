"حماية الشعب" تنفي حديث أردوغان حول حصار مدينة عفرين... على بعد 10-15 كم

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن مدينة عفرين السورية أصبحت تحت الحصار التركي.
وأشار أردوغان إلى أن قوات بلاده يمكن أن تدخل إلى مركز المدينة في أي لحظة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".
كما ذكر أردوغان أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم حتى الآن وصل إلى 3171 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون في عفرين"، مشيرا إلى أن أكثر من 815 كيلو مترا مربعا باتت منطقة آمنة.
وشنت أنقرة في كانون الثاني / يناير هجوما على المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين السورية التي تضم المدينة وعددا من القرى والبلدات والمزارع المحيطة بها.
#عاجل | أردوغان: مدينة عفرين محاصرة الآن ومن الوارد الدخول اليها في أي لحظة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2018
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