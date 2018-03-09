مسلح يحتجز ثلاث رهائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول الأمريكي قوله، بأن المسلح احتجز الرهائن الثلاثة في منزل لمحاربين قدامى، ووصف المسؤول المسلح مرتكب الواقعة بأنه "مطلق نار نشط".
Veterans Home of California in Yountville on lockdown after reports of shots fired, officials say. @WillCarrFNC is following the story. @ShepNewsTeam https://t.co/Pv0xWJEAuv pic.twitter.com/VT8Q4vOF3Q— Fox News (@FoxNews) March 9, 2018
في سياق آخر، أعلنت الشرطة المحلية بمدينة برمنغهام، بولاية ألاباما الأمريكية، أمس الخميس، عن مقتل طالب و إصابة اثنان آخران جراء إطلاق نار بمدرسة هوفان الثانوية بالولاية.
وقالت شرطة برمنغهام بولاية، نتيجة حادث إطلاق النار في مدرسة هوفمان الثانوية، أصيب ثلاثة أشخاص، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، توفي أحدهم متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.
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