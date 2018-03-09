مسلح يحتجز ثلاث رهائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قال مسؤول في قوات الحماية المدنية الأمريكية، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، إن مسلحا احتجز ثلاث رهائن في منزل قديم بولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول الأمريكي قوله، بأن المسلح احتجز الرهائن الثلاثة في منزل لمحاربين قدامى، ووصف المسؤول المسلح مرتكب الواقعة بأنه "مطلق نار نشط".

في سياق آخر، أعلنت الشرطة المحلية بمدينة برمنغهام، بولاية ألاباما الأمريكية، أمس الخميس، عن مقتل طالب و إصابة اثنان آخران جراء إطلاق نار بمدرسة هوفان الثانوية بالولاية.

وقالت شرطة برمنغهام بولاية، نتيجة حادث إطلاق النار في مدرسة هوفمان الثانوية، أصيب ثلاثة أشخاص، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، توفي أحدهم متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.