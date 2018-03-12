سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك (فيديو+صور)

سقطت طائرة هليكوبتر تقل عددا من الأشخاص في نهر بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

BREAKING VIDEO: Moment helicopter crashed in the East River. pic.twitter.com/FWyv6szrAn — New York City Alerts (@NYCityAlerts) March 11, 2018

وقال المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك، إن إدارة شرطة نيويورك وإدارة الإطفاء وصلوا إلى موقع سقوط الطائرة الهليكوبتر.

وقالت السلطات، إن شخصان على الأقل لقيا مصرعهما في الحادث.

FDNY members are on scene with @nypdnews for a confirmed helicopter in the East River, 8611 E 91 St. Manhattan pic.twitter.com/zojrGp2Ay0 — FDNY (@FDNY) March 11, 2018

وأضافت السلطات، أن فريق من الغواصين لا يزال يعمل في الماء. فيما تواصل الشرطة التحقيق في الحادث.

ولم ترد تقارير فورية عن عدد الذين كانوا على متن الطائرة.

#BREAKING NEWS: NYPD responding to a helicopter crash on the East River in Manhattan, NY pic.twitter.com/mkMNA0YZE2 — BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) March 11, 2018

وأفاد عدة شهود بأن شخصا واحدا على الأقل تمكن من الفرار من السيارة والسباحة إلى مكان آمن.

وفي فيديو بثته وسائل التواصل جنحت طائرة حمراء إلى النهر وسقطت فيه ببطء، وذكرت تقارير أن عمليات الإنقاذ جارية.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt — Josh Caplan (@joshdcaplan) March 12, 2018

ولم توضح الشرطة أسباب سقوط الطائرة.