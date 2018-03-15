تأجيل جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا إلى غد الجمعة

أعلنت الممثلية الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي المكرسة لمناقشة قضية التسوية السياسية في سوريا، والتي سيعرض خلالها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، تقريره حول هذا الموضوع، إلى يوم غد الجمعة 16 آذار/مارس.

الأمم المتحدة-. وأفادت ممثلية هولندا بصفتها الدولة التي ترأس حالياً مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة "سبوتنيك"، بأنه جرى تأجيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا إلى صباح يوم الجمعة "لأسباب تتعلق ببرنامج العمل الجاري". وسيلقي ستافان دي ميستورا تقريره من جنيف باستخدام نظام مؤتمرات الفيديو ("فيديو كونفرانس").

يذكر أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الجلسة حول سوريا يوم 15 آذار/مارس الحالي. وسيعقد المجلس جلسة أخرى مكرسة لسوريا يوم 27 آذار/مارس، لمناقشة الوضع الإنساني في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي اجتمع، يوم 12 آذار/مارس، لمناقشة سير تطبيق قراره رقم 2401 بشأن نظام وقف إطلاق النار في سوريا.