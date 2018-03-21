الخارجية التركية تستنكر حديث ميركل عن "غصن الزيتون"

رفضت وزارة الخارجية التركية، تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول عملية "غصن الزيتون".

© AFP 2018/ ADEM ALTAN أردوغان ينتقد إدارة ترامب...ويعلن إجراءات فورية في عفرين

وأصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه إنه لا يمكن قبول "التصريحات المؤسفة لميركل حول غصن الزيتون"، حسب وكالة أنباء الأناضول

وأضاف البيان أن حديث ميركل "لا يمت للواقع من قريب ولا بعيد بصلة ويقوم على أساس تضليل إعلامي".

واستنكرت خارجية تركيا ما اعتبرته "ميل بعض الحلفاء للنظر إلى ما يجري من منظور التنظيمات الإرهابية".

وشددت الخارجية على أنها ستقوم بتنظيف "عفرين" من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها "حزب العمال الكردستاني".

وتشن القوات المسلحة التركية عملية عسكرية على منطقة عفرين بشمالي سوريا، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

أدانت المستشارة الألمانية ما يحدث في عفرين السورية، وقالت "ليس مقبولا ما يحدث في عفرين"، وطالبت ألمانيا تركيا من قبل بأن تلتزم بالقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين.