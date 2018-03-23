أردوغان: أكدت لبوتين وترامب أننا لن نتراجع عن خطواتنا في عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، إنه بحث عملية "غصن الزيتون" في عفرين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الرئيس التركي أنه أبلغهما أن بلاده "لن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها في المنطقة"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | #أردوغان يؤكد في اتصال هاتفي مع #ترامب، وقوف #تركيا إلى جانب المظلومين والأبرياء من خلال عملية #غصن_الزيتون وأنها لن تتراجع عن ذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2018

​وأكد أردوغان، في كلمة له أمام تجمع جماهيري في مدينة اسطنبول، أن عملية "غصن الزيتون" لن تقتصر على عفرين، وستتبعها إدلب ومنبج، لحين إحقاق الحق في تلك المناطق.

​​كما ذكر أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ترامب، وقوف تركيا إلى جانب المظلومين والأبرياء من خلال عملية غصن الزيتون، وأنها لن تتراجع عن ذلك.

وأشار إلى أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون أكثر من 3700 إرهابي"، مؤكدا أن بلاده ستواصل العملية.