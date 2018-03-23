أردوغان: أكدت لبوتين وترامب أننا لن نتراجع عن خطواتنا في عفرين

وذكر الرئيس التركي أنه أبلغهما أن بلاده "لن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها في المنطقة"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
#عاجل | #أردوغان يؤكد في اتصال هاتفي مع #ترامب، وقوف #تركيا إلى جانب المظلومين والأبرياء من خلال عملية #غصن_الزيتون وأنها لن تتراجع عن ذلك— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2018
وأكد أردوغان، في كلمة له أمام تجمع جماهيري في مدينة اسطنبول، أن عملية "غصن الزيتون" لن تقتصر على عفرين، وستتبعها إدلب ومنبج، لحين إحقاق الحق في تلك المناطق.
#عاجل | #أردوغان يؤكد أن عملية "#غصن_الزيتون" لن تقتصر على #عفرين وستتبعها #إدلب و #منبج pic.twitter.com/TCICK7blKo— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2018
كما ذكر أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ترامب، وقوف تركيا إلى جانب المظلومين والأبرياء من خلال عملية غصن الزيتون، وأنها لن تتراجع عن ذلك.
وأشار إلى أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون أكثر من 3700 إرهابي"، مؤكدا أن بلاده ستواصل العملية.
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