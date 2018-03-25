قصف مدفعي شمال قطاع غزة

© AP Photo/ Tsafrir Abayov إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال القطاع.

في هذه الأثناء، سمع دوي صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في المنطقة المحيطة بالشريط الحدود مع قطاع غزة، المسمى "غلاف غزة"، بالإضافة إلى المجلس الإقليمي "أشكلون". بحسب ما ذكره موقع "عرب 48".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إنه "لم يتم رصد إطلاق أي قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل". وتابع أنه "لم يتم رصد سقوط أي قذيفة داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن "معظم صافرات الإنذار ناتجة عن تفعيل منظومة القبة الحديدية كما يبدو بعد رصدها إطلاق نيران بنادق رشاشة في قطاع غزة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن سماع دوي انفجارات في المناطق القريبة من الشريط الحدودي للقطاع المحاصر، فيما أوردت مواقع أخرى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت قذائف أطلقت من القطاع.

بدورها قالت وزارة الداخلية في غزة إن "أصوات الانفجارات وإطلاق النار التي تسمع في منطقة شمال قطاع غزة في هذه الأثناء، هي ناجمة عن مناورات لفصائل المقاومة".