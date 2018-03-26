النمسا تدعو لوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

أدان مستشار النمسا سيباستيان كورتز، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، الأعمال العسكرية التركية في سوريا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

موسكو — سبوتنيك . وقال كورتز في مقابلة مع صحيفة" فيلت " عشية قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في فارنا:

مع الأخذ بعين الاعتبار، الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقيم الأساسية للديمقراطية، استنادا إلى حقيقة أن معايير كوبنهاغن (معايير للبلدان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) لم تنفذ ، مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن تنتهي.

وأشار كورتز إلى أن تركيا ستظل "شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي" ، والذي من الضروري التعاون معه "في إطار مفهوم الجوار".

ويشن الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عفرين منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، والاتحاد الديمقراطي الكردي، وحزب العمال الكردستاني منظمات إرهابية، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية التي يمثل المسلحون الأكراد عمودها الفقري، وترفض دمشق التدخل التركي في شمال غرب سوريا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها.