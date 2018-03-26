رئيس المجلس الأوروبي: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية سكريبال.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich واشنطن تطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة

وارسو — سبوتنيك . وصرح توسك، بأنه بالفعل قد قررت 14 دولة من الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس، وبأنه سيكون هناك إجراءات إضافية في الأيام القادمة.

هذا وأعلنت الخارجية البولندية على لسان وزيرها بأن بولندا قررت اعتبار 4 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم.

كما وأعلنت الخارجية الإستونية عن طرد الملحق العسكري الروسي لذات السبب.

كما قررت لاتفيا طرد دبلوماسي روسي واحد وموظف في شركة "إيرفلوت" الروسية للطيران لذات الأسباب.

وهذه قائمة بالدول الأوروبية وعدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من كل دولة:

بولندا 4 دبلوماسيين ؛ ليتوانيا 3 دبلوماسيين؛ لاتفيا دبلوماسيا واحدا؛ أوكرانيا 13 دبلوماسيا؛ فرنسا 4 دبلوماسيين؛ الجمهورية التشيكية 3 دبلوماسيين؛ إستونيا دبلوماسيا واحدا؛ ألمانيا 4 دبلوماسيين؛ إيطاليا والدنمارك وهولندا دبلوماسيين اثنين من كل بلد. كما ستحذو كل من فنلندا ورومانيا والسويد حذو نظيراتها الاوروبية وستطرد كل واحدة منهما دبلوماسي روسي واحد.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.