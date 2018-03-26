ممثل الحكومة النمساوية: لن نقوم بطرد دبلوماسيين روس

أكد المتحدث باسم الحكومة النمساوية، بيتير لاونسكي تيفينتال، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تقوم بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية "سكريبال"، وتعتزم إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو.

فيينا — سبوتنيك. وقال تيفينتال لوكالة "سبوتنيك": "لن نتخذ أية تدابير على المستوى الوطني، ولن نطرد الدبلوماسيين. والسبب في ذلك هو ما يلي: نعتزم الحفاظ على قنوات مفتوحة للحوار مع روسيا. النمسا بلد محايد ونوع من الجسر بين الشرق والغرب".

وأضاف تيفينتال: " لكننا نؤيد قرار سحب سفير الاتحاد الأوروبي من موسكو ".

هذا وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية حادث وقع في مدينة سالزبوري البريطانية، حيث تم تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا.

هذا وأعلن رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، أن دولهم ستنسق حول عواقب الحادث الذي وقع في سالزبوري، وأعربوا في بيان لهم عن التضامن بلا تحفظ مع بريطانيا في مواجهة هذا التحدي الخطير للأمن المشترك.