إيجاد "حارس مثالي" للطيران الصيني في روسيا

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" بأن المشروع التدريبي الذي ركز على رفع القدرة القتالية للطيران الصيني شاركت فيه قاذفات قنابل صينية ومقاتلة روسية من طراز "سو-35".

© RIA Novosti. Anton Denisov الصين اقتنت 24 مقاتلة روسية من طراز "سو-35"

وأشاد المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الصينية بقدرات الطائرة الروسية التي تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات، مشيرا إلى أنها لا تستطيع تحقيق السيطرة في الجو فقط بل تقدر على توجيه الضربات إلى أهداف أرضية وبحرية محددة.

وتضمنت فعاليات المشروع التدريبي الذي نفذه جيش التحرير الشعبي في المحيط الهادئ تحليق الطائرات لمسافة 1800 كيلومتر.

وقالت شبكة Sina الإخبارية الصينية إن خبراء الصين يجدون طائرة "سو-35" مقاتلة وحيدة تستطيع التحليق إلى هذه المسافة، مشيرين إلى أن مدى هذه المقاتلة يصل إلى 4500 كيلومتر.

ولفتت الشبكة إلى أن القوات الجوية الصينية تنظر إلى مقاتلة "سو-35" على أنها حارس مثالي لقاذفات القنابل البعيدة المدى.