زوكربيرغ يرفض المثول أمام البرلمان البريطاني

أعلن مؤسس موقع "فيس بوك"، مارك زوكربيرغ، أنه لن يمثل بشخصه أمام البرلمان البريطاني، بشأن التحقيقات الخاصة بتسريب بيانات المستخدمين.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن زوكربيرغ طلب من أحد كبار مساعديه حضور جلسة البرلمان البريطاني بدلا منه.

وقالت رئيسة قسم السياسة العامة لدى "فيسبوك"، ريبيكا ستيمسون، في رسالة إلى رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بالبرلمان البريطاني، داميان كولينز، إنه "على الرغم من مطالبة النواب بحضور زوكربيرغ شخصيا، فإن الشركة بدلا ستخول كبير مسؤولي التكنولوجيا، مايك شروبفر، أو مدير الإنتاج، كريس كوكس، بالحضور.

وأوضحت ستيمسون: "شروبفر وكوكس يقدمان تقاريرهما مباشرة إلى زوكربيرغ، وهما من أقدم موظفي فيسبوك على مدى 15 عاما. ويتمتع كلاهما بخبرة واسعة في هذه القضايا وهما في مناصب جيدة للإجابة على أسئلة اللجنة حول هذه الموضوعات المعقدة".

وقالت الرسالة إن أحد الرجلين يمكن أن يمثل أمام التحقيق مباشرة بعد عطلة عيد الفصح البرلمانية التي تنتهي في 16 أبريل/ نيسان.

وكان كولينز قد كرر دعوته إلى زوكربيرغ لتقديم أدلة إلى اللجنة سواء بشكل شخصي أو عن طريق الفيديو.

وفي بيان له، قال كولينز: "نظرا للطبيعة الخطيرة للادعاءات التي صدرت حول الوصول إلى بيانات مستخدمي فيس بوك واستخدامها، نعتقد أنه من المناسب أن يقدم مارك زوكربيرغ أدلة إلى اللجنة".

وتابع: "لقد اقترح أن يحضر كريس كوكس، مدير الانتاج في فيس بوك، لتقديم الأدلة إلى اللجنة في الأسبوع الأول بعد عطلة عيد الفصح. لذا يسعدنا أن ندعو السيد كوكس لتقديم الأدلة. ومع ذلك، ما زلنا نود أن نسمع من السيد زوكربيرغ أيضا".

وأضاف كولينز: "سنسعى إلى أن نستوضح من فيس بوك ما إذا كان متاحا لتقديم الأدلة أم لا، لأن ذلك لم يكن واضحا من مراسلاتنا. إذا كان متاحا للإدلاء بشهادته، فسيكون من دواعي سرورنا إما شخصيا أو عبر الفيديو ، إذا كان ذلك أكثر ملاءمة له".