الجيش الأمريكي يعلن المدة التي يحتاجها ليكون قادرا على الفوز في "أية حرب"

قال وزير الجيش الأمريكي، مارك إسبر، إنه في عام 2028، سيكون الجيش الأمريكي قادراً على الفوز في "أية حرب".

ذكرت صحيفة " Defense News " نقلا عن الوزير قوله "في 2028 سنكون على استعداد لنشر قوة عسكرية في أي مكان وفي أي وقت، وسنكون قادرين على الدخول في صراع متعدد المجالات مع أي عدو محتمل وهزيمته… والمحافظة على القدرة في مكافحة التشكيلات المسلحة غير النظامية".

ووفقا له، أن الأمريكيين سيحققون هذا النجاح بفضل استخدام الأسلحة الحديثة جنبا إلى جنب مع التكتيكات "المستندة على أحدث عقيدة لإدارة العمليات القتالية". بالإضافة إلى ذلك، فإن إسبر واثق من أن الجنود الأمريكيون لن يكون لهم مثيل في "القدرات القتالية".

وأضاف إسبر أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فقد تم بالفعل إجراء تغييرات جادة في عقيدة، وتنظيم، وتدريب القوات البرية الأمريكية.