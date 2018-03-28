وفود الكوريتين وأمريكا تجري ثلاثة لقاءات في فنلندا

أفاد عضو مجموعة خبراء الأمم المتحدة لشؤون العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، دميتري كيكو، اليوم الثلاثاء، بأن وفود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية أجرت ثلاثة لقاءات في فنلندا على مستوى وزارات الخارجية.

© REUTERS/ HANDOUT زعيم كوريا الشمالية يسمي الشروط التي قد تساهم بنزع سلاحه النووي

موسكو – سبوتنيك . وقال كيكو خلال مناقشة نظمها المجلس الروسي للشؤون الخارجية تحت عنوان "هل من الممكن أن تصبح كوريا دولة موحدة؟ مشكلة حل القضية النووية ومواقف اللاعبين الإقليميين": " اللقاءات الثلاثة جرت في فنلندا. وكانت كوريا الشمالية متمثلة في شخص نائب مدير إدارة شؤون الولايات المتحدة الأميركية في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الشمالية".

وتجري الاستعدادات الآن لعقد اجتماع بين الرئيسين الكوريين، الجنوبي مون تشي إن، والشمالي كيم جونغ أون ، المقرر في نيسان/أبريل، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. بعد ذلك، من المتوقع عقد قمة بين كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتهدف هذه اللقاءات لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية.