ترامب وماي يناقشان مسألة طرد الدبلوماسيين الروس من بلديهما

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، مسألة طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة وبريطانيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس السابق سكريبال.

© Sputnik. Andrew Stenin موسكو لا تستعجل في مسألة الرد على طرد الدبلوماسيين الروس

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للبيت الأبيض: "اتفق الزعيمان على أهمية تفكيك شبكات التجسس الروسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة للحد من الأنشطة السرية الروسية ومنع هجمات الأسلحة الكيميائية في المستقبل على أي من أراضي البلاد."

من جهتها أعلنت روسيا على لسان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تستعجل في مسألة الرد على طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سالزبوري.

وردا عن سؤال حول متى ستعلن روسيا عن إجراءات جوابية لطرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة، قال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لسنا بعجلة في أمرنا. إننا نقترب من هذا بشكل شامل ومدروس".